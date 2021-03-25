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AB’nin vereceği 75 bin hızlı test kiti neden alınmıyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ve dünyada devam eden koronavirüsle mücadele kapsamında en çok kullanılan tıbbi malzemelerden biri olan covid-19 test kitleri konusunda hükümetin bazı şeylerde adım atmaması kafalarda soru işareti yaratıyor.

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AB’nin vereceği 75 bin hızlı test kiti neden alınmıyor?
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İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimiyle Şubat ayı içinde AB’den KKTC’ye 75 bin adet hızlı test kiti gönderilmesi konusunda anlaşma yapılmasına karşın hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın bu hızlı testleri almak için girişim yapmadığı bize ulaşan bilgiler arasında.
AB tarafından Güney Kıbrıs’a gönderilen yüklü miktarda hızlı test kitleri ile ilgili 1 aydan fazladır ülkemizden bir girişim olmaması nedeniyle test kitlerinin Güney’de beklediği kaydedilmekte.
Bu arada geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 10 bin adet test kiti aldığı ve bunların kontrolünü yaptırdığını açıkladığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Bedavaya alacağımız 75 bin hızlı test kitini almayarak 10 bin adet hızlı test kitini satın almak hangi akla hizmet eder” diye sorguladılar.

 
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