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Seçim alanlarında en büyük endişe elektriğin kesilmesiydi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde dün yapılan erken genel seçimlerinde görev yapan kişiler soğuk hava nedeniyle oldukça sıkıntı yaşadılar.

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Seçim alanlarında en büyük endişe elektriğin kesilmesiydi
 
 
 
Bize ulaşan haberlere göre, zaman zaman bazı seçim bölgelerinde elektriklerin kesilmesinden dolayı soğuk havadan dolayı üşüdükleri bildirilirken, özellikle akşam saatlerinde elektriklerin kesilme ihtimalinden dolayı sandıklarda görevli kişilerin büyük endişe yaşadıkları aldığımız bilgiler arasında yer aldı.
Oy kullanma alanlarının çoğunluğunun okullar olduğu için genelde ısınmak amacıyla klimaların çalışmasından dolayı elektrik tüketiminin oldukça arttığı ancak görevlilerin ısınmak amacıyla bu yöntemi kullanmak zorunda kaldıkları kaydedildi.
 
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