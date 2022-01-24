Meclise girmeye hak kazananlar büyük çoğunlukla belli oldu

2022 milletvekilliği erken genel seçimlerde meclise girmeye hak kazanmaya yakın adaylar şöyle:
LEFKOŞA: UBP- Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu Töre.
CTP- Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim.
HP- Kudret Özersay.
DP- Hasan Tosunoğlu.
YDP- Talip Atalay.
MAĞUSA: UBP- Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dinçyürek, Resmiye Canaltay, Hüseyin Çavuş.
CTP- Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Seran Aysal
DP- Fikri Ataoğulı.
HP- Ayşegül Baybars.
GİRNE: UBP- Kutlu Evren, İzlem Gürçağ Altuğra, Ünal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük.
CTP- Ongun Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci.
DP- Serhat Akpınar.
YDP- Mehmet Tunçtürk.
İSKELE: UBP- Nazım Çavuşoğlu, Nazemi Öztürk, Emrah Yeşilırmak.
CTP- Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat.
GÜZELYURT: UBP- Ali Pilli, Ziya Öztürkler.
CTP- Armağan Candan.
LEFKE: UBP- Fırtına Karanfil.
CTP- Salahi Şahiner.
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