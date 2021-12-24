Sebze almak yürek ister  





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, marketlerde sebze ve meyve alışverişi yapmanın çok zorlaştığını çünkü fiyatların adeta uçtuğunu belirterek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, Türkiye’de hafta başında başlayan dövizdeki gerilemenin halen daha market fiyatlarına yansımadığını ancak esas konunun ülkemizde üretimi yapılan birçok sebzenin fiyatının oldukça yüksek olduğunu ifade ettiler.

Ülkede yetişen salatalık, domates, taze fasülye ve diğer sebzelerin fiyatlarının adeta el yaktığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Bugün markete gittiğimiz zaman tezgahlarda gördüğümüz 1 kilo salatalığın 23 TL, 1 kilo Ayşe Kadın fasulyenin 26 TL’ye satıldığını görünce oradan nasıl uzaklaşacağımızı bilemedik” dediler.

Bu fiyatlarla artık evlerde taze sebze pişirmenin veyahut salata yapmanın hayal olacağını söyleyen vatandaşlarımız, bir denetim mekanizması neden kurulmadığını sorguladılar.



