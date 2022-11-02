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Scooterliler kurallara uymalı

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Scooterliler kurallara uymalı

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde son zamanlarda artan scooter kullanımının bazı yerlerde tehlikeyi de beraberinde getirdiğini savunarak bir konuda başlarından geçen bir olayı bizlerle paylaştılar.
Geçtiğimiz gün Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde aracıyla ilerlediği sırada bir kavşak noktasında scooterli bir çocukla adeta burun buruna geldiğini anlatan sürücü vatandaşımız “Ben bu bölgede çok fazla çocuk olduğunu bildiğim için yavaş sürüyordum. Tam virajlanan kavşak noktaya geldiğim sırada scooterli bir genç önümü kesti. Nasıl frene basıp durduğumu bilemedim” diyerek yaşadığı olayı akardı.
Biraz hızlı olsaydı scooterli genci aracının altına alacağını ifade eden sürücü vatandaşımız “Scooterli de olsa herkes kendi yolunda sürmelidir. Trafikte kurallara uyulmazsa tam bir kaos yaşanır. Veya her gün yollarda birçok kişi hayatını kaybeder” diyerek scooterli sürücülerin de kurallara uyması gerektiğinin altını çizdi.
 
 
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