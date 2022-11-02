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“Uyuşturucu konusunda öğretmenlerimiz de çalışmalı”

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“Ağaç yaş iken eğilir sözü boşuna söylenmemiştir. Bunun için çocuklarımıza küçük yaştan bazı şeyleri anlatmakta fayda var”

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“Uyuşturucu konusunda öğretmenlerimiz de çalışmalı”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda üzülerek takip ettikleri gençlerdeki uyuşturucu belası konusunda özellikle öğretmenlere büyük görevler düştüğünü dile getirerek, bu konudaki görüşlerini aktardılar.
“Öğretmen arkadaşların eylem yapmak, yanlışa tepki göstermeleri iyi güzel de ikide bir meclis önünde şov yapacaklarına lütfen gençlerimizi uyuşturucu belasından kurtaracak eğitim işlerini de yapsınlar” diyen duyarlı vatandaşlarımız, kötü alışkanlıkların temelden verilen eğitimlerle önüne geçilebileceğini vurguladılar.
Gençlerin uyuşturucunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaları için öğretmenlerin onları verecekleri derslerle uyarması gerektiğini yineleyen duyarlı vatandaşlarımız, “Ağaç yaş iken eğilir sözü boşuna söylenmemiştir. Bunun için çocuklarımıza küçük yaştan bazı şeyleri anlatmakta fayda var” diye konuştular.
 
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