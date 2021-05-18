Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı dairelerin veya kurumların gerçekten de görevlerini layıkıyla yerine getirirken bazılarının ise sorumluluklarının farkında olmadığını ifade ederek, bizlerle bazı fotoğraflar paylaşarak sitemlerini aktardılar.





Fotoğrafta görüldüğü gibi bir anayol üzerinde bulunan aydınlatma direğinin bir araç çarpması sonucunda devrilmesi ile ortaya çıkan elektrik kabloları üzerine bir şişe geçirilerek öylesine bırakıldığını ifade eden vatandaşlarımız, “Geçir kola şişeciğini, sar gırmızı dellacığı da işlem tamam aha size sanat eseri” diyerek bir de espri yaptılar.

Bu şekilde daha birçok yerde aydınlatma direklerinin kablolarının öylesine bırakıldığını ve hiç tamirat yapılmadığını ifade eden vatandaşlarımız, "Bir garip ülkede yaşıyoruz aslında. Şaşırmamak, şaşa kalmamak bakıp da baka kalmamak lazım." diyerek sözlerini tamamladılar.

