banner583
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
47 0
17 0
 
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
27 0
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
21 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
36 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
58 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
272 0
banner661
banner570

Şaşırmamak, şaşa kalmamak, bakıp da baka kalmamak lazım

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı dairelerin veya kurumların gerçekten de görevlerini layıkıyla yerine getirirken bazılarının ise sorumluluklarının farkında olmadığını ifade ederek, bizlerle bazı fotoğraflar paylaşarak sitemlerini aktardılar.

Şaşırmamak, şaşa kalmamak, bakıp da baka kalmamak lazım
 
 
Fotoğrafta görüldüğü gibi bir anayol üzerinde bulunan aydınlatma direğinin bir araç çarpması sonucunda devrilmesi ile ortaya çıkan elektrik kabloları üzerine bir şişe geçirilerek öylesine bırakıldığını ifade eden vatandaşlarımız, “Geçir kola şişeciğini, sar gırmızı dellacığı da işlem tamam aha size sanat eseri” diyerek bir de espri yaptılar.
Bu şekilde daha birçok yerde aydınlatma direklerinin kablolarının öylesine bırakıldığını ve hiç tamirat yapılmadığını ifade eden vatandaşlarımız, "Bir garip ülkede yaşıyoruz aslında. Şaşırmamak, şaşa kalmamak bakıp da baka kalmamak lazım." diyerek sözlerini tamamladılar.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.