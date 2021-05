Haberin yüzü ve iç yüzü

▪︎Yüzü:

İstifa etmek isteyen Zaroğlu'ndan dolayı Meclis toplanamadı.

▪︎ İç yüzü:

Niyeti sadece şov, blöf ve şantaj yapmak olup, aslında İstifa etmeyi aklından bile geçirmeyen, seçim yenilgisini 4 şişe Eno ve 2 şişe Alka Seltzer içmesine rağmen halen hazmedemeyen Zaroğlu'ndan dolayı meclisin toplanamaması bahanesi, sadece meclisin zaten toplanmamasını ve muhalefet yapılmamasını ve gubidik icraatlarının sorgulanmamasını isteyen, erken seçim konuşulmasından ürken hükümetin, koltuğumuz giderse ne halt ederik, of anam of diyen bakan ve iktidar partisi vekillerinin çok ama çok işine gelmedi, işin yoksa araştır da muhalefet yap, seçim olursa koltuğumu da koruyamayabilirim, biz böyle eyiyik,sin da gulle geçsin diye düşünen muhalefet milletvekillerinin de işine geldi.

Kazan kazan yani.

(Cenk Özdağ)





Faşist Netenyahu'nun ne zaman başı derde girse çatışma çıkarttırıp gündem değiştirmeye çalışıyor.. 15 yıldır abluka altında inim inim inleyen Gazza halkına yapmadığını bırakmadı. ABD ise Trump gitmesine rağmen Ortadoğu'da yarattıkları bu canavara hala daha ses çıkartmıyor ve yapılanları görmezden geliyor. Ölü sayısı 200'e yaklaştı ve tansiyon ve şiddet tırmanmaya devam ediyor.. Uluslararası toplum bir şey yapmazsa durum geri dönülemeyecek kadar korkunç bir yere sürüklenecektir.. AB ise her zamanki gibi üç maymunu oynuyor.

(Mete Hatay)



ÖYLE DEĞİL, BÖYLE!

Madem ki Atanmış Başbakan, “Komiteleri çalıştırmayan muhalefettir” diyerek çok rahat yalan söyleyebiliyor,

ÖZÜR DİLEYENE KADAR muhalefet de komiteleri çalıştırmama kararı alsın.

(Hüseyin Arca)





Kirleniyoruz son sürat!

Azala azala çoğalarak.

Hükümet mi demiştiniz?

Buyurunuz!

(Cenk Mutluyakalı)



"Meclisi muhalefet çalıştırmıyor" dediydi ya başbakan, saat 10'da başlaması gereken Meclis'in an itibariyle hali...

Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamaya yemin ettiler bir kere...

(Erkut Şahali)



Okumuş adam.

Her sabah gördüğüm ama tanımadığım bir beyefendiyi, yanımdaki abime sordum, bu kim? Dedi ki; ooo nasıl bilmezsin, memleketin en okumuş adamını? Biraz mahcup oldum. Doğru ya, böyle kültürlü, okumuş,yüksek eğitimli kişileri tanımak lazım.

Ertesi gün ayni adamı yine görünce, bu sefer başka bir tanıdığıma sordum, kimdir yahu bu adam? Bu da; bir hayret nidası çıkararak, yahu sen bu kadar okudun dokudun, memleketin en çok okuyan adamıyla nasıl tanışmadın, bir de çok bilmiş geçiriyorsun demez mi? Bu defa kızdım ama belli etmedim. Elin pezevengini nerden bileyim yahu ben? Üstelik de kılıklız herifin teki, ne doktora benzer, ne öğretmene...

Bu "okumuş adamın" kim olduğunu mutlaka öğrenmem lazım diyerek gizlice adamın peşine düştüm. Gide gide, varlığından hiç haberdar olmadığım, izbe, tek odadan oluşan bir devlet dairesine geldik. Beni görmesin diye elektrik direğinin arkasına saklanmaya çalıştım, ama göbeğim izin vermedi tabii.

Nerede çalıştığını öğrendiğime göre bu adamın da kim olduğunu en sonunda öğrenebilirdim. Çevrede soruşturdum. Meğer bu adam, ilkokul terk olduğu cihetle, devlet dairesinin birine odacı olarak girmiş. Hükumete yakın bir aileden geldiği için torpille memur, yıllar içinde önce amir sonra müdür olmuş. Müsteşar olmayı beklerken daha torpilli biri onun yerine alınmış.

Bu sırada dairenin tüm memurları başka bir yere nakil veya müdür, Müsteşar olduklarından, dairede çalışan kalmamış. Zaten vatandaş da daireye gelmez olmuş. Ne yapsın is güç yok; Bu adam da , her sabah günlük gazeteleri alır, ilk sayfasından son sayfasına kadar, A'dan Z'ye kadar okur, her bulmacayı harfi harfine çözermiş. Özellikle spor sayfalarından okumaya başlar, gerisinin de fotoğraflarına bakarmış. Simdi de partisinin iktidara gelmesini, dolayısı ile müsteşar olmayı beklermiş. Bizim okumuş adamın hikayesi bu.

KKTC'de çocuk okuturken, bu konuya dikkat edin. Boş verin, çocuk okumak istemezse bırakın okumasın. Geleceğini karartmayın.

(Ahmet Said Sayın)