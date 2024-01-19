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Cikla tutkunlarının yüzü gülüyor

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Cikla tutkunlarının yüzü gülüyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcılarımız, Ocak ayının 2. Pazarı ile başlayan Birinci İnce Av’ın veya bir başka adıyla Cikla avının bu yıl beklentilerini karşıladığını belirttiler.
Bize ulaşan avcılarımız ilk iki gün gittikleri cikla avında geçmiş yıllardaki gibi oldukça bol atış yaptıklarını ifade ettiler.
Bu arada bazı avcıların cikla avı nasıl yapıldığını bilmeden avcılık yaptığını savunan avcılarımız, bazı avcıların ise cikla avlamak yerine her türlü kuşa ateş açtıklarını iddia ederek, bu durumlardan dolayı mutsuz olduklarını sözlerine eklediler.
 
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