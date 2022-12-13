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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Sanayi arkasındaki çöplük büyümekte

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“Sanayi değil çöplük bölgesi olarak adlandırırsak hiç şaşmayın. Zira gelişi güzel bırakılan molozlar ve çöpler her geçen yük çoğalıyor”

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Sanayi arkasındaki çöplük büyümekte
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde çevreye karşı duyarsızlığın gün geçtikçe büyüdüğünü dile getirerek özellikle işyerlerinin yaptıkları duyarsız hareketler nedeniyle çevrenin yok olduğunu savunarak bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen çöplük alanın her geçen gün büyüdüğünü dile getiren çevre dostu vatandaşlarımız “Fotoğrafta görülen yer Lefkoşa Büyük Sanayi Bölgesi’nin arka tarafında oluşturulan çöplük alandır. Bu çöplük alan her geçen gün büyümekte ve bu nedenle artık sanayi bölgesine doğru yaklaşmaktadır” diye konuştular.
Bu şekilde devam edilirse buradaki çöplerin kısa süre içinde sanayi bölgesine kadar ulaşacağını söyleyen vatandaşlarımız “Sanayi değil çöplük bölgesi olarak adlandırırsak hiç şaşmayın. Zira gelişi güzel bırakılan molozlar ve çöpler her geçen yük çoğalıyor” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Çevre Dairesi’nin bu bölgeye birçok defa uyarıcı levha koymasına karşın hiç kimsenin bunu takmadığını belirten vatandaşlarımız, biraz da insanların çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
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