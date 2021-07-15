Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yaz sebzesi olarak bilenen salatalığın fiyatının kendilerinde şok etkisi yarattığını belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız dün gittikleri bazı süpermarketlerde karşılaştıkları fotoğraftaki fiyatlar karşısında büyük şok yaşadıklarını söyleyerek bir yaz sebzesi olan salatalığın kilosunun 15,45 TL’ye yükselmesine anlam veremediklerini ifade ettiler.

Yaptıkları kısa bir araştırma neticesinde salatalığın üreticiden tüccar tarafından 7 TL kilosuna alındığını ve marketlere ise 9 TL’ye satıldığını öğrendiklerini söyleyen vatandaşlarımız “Marketler neredeyse yüzde 65 kar ile reyonlarına koydukları salatalığın satışından ne öğrenecekler çok merak ediyoruz. Zira tüketici bu fiyattan salatalık almayacaktır” dediler.

Ama esas önemli olanın salatalığın fiyatının bu kadar yükselmesine neden olan unsurların neler olduğunu öğrenmek olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Bu ürünün piyasaya arzı mı az yoksa, daha önce domateste olduğu gibi Güney’e satıldığı için mi piyasada az bulunuyor” diye sorguladılar.

