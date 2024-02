Açık bırakılan rögarlar büyük tehlike

Ayaklı Gazete’ye ulaşana bazı vatandaşlarımız, yollarımızda oluşan çökmeler, çukurlar veya açık rögar kapaklarından dolayı can ve mal güvenliğini tehlikede olduğu geçtiğimiz gün yaşadıkları bir olayla bir kez daha anladıklarını dile getirdiler.

Özellikle şehir içlerinde ve sanayi bölgelerinde her an yolda veyahut kaldırım yanında bir çökme olacağını unutmamak gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Geçtiğimiz gün arkadaşımız işyerimize getirdiği bir malı indirdikten sonra aracıyla ayrılırken kaldırım kenarında ağzı açık olan rögar çukuruna ön tekerleğin düşmesi sonucunda araç adeta burada kilitlendi” dediler.

Açık bırakılan bu rögar kapağının ağzının bölgede yağan yağmurlar sonrasında taşınan molozlar nedeniyle kapandığını ve bu nedenle sürücülerin orada rögar olmadığını sandığını anlatan vatandaşlarımız “Maalesef bu rögar çukuruna düşen aracı buradan çıkarmak için çekici çağırmak durumunda kaldı. İyi ki başka bir araç oradan geçerken içine düşmedi. Düşeydi belki de çok daha kötü şeyler olacaktı” diyerek sitemlerini paylaştılar.