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Rota virüsü salgınına dikkat     
Rota virüsü salgınına dikkat     
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Rota virüsü salgınına dikkat

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Rota virüsü salgınına dikkat

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde bu aylarda görülen salgın hastalıklardan biri olan Rota virüsü salgının bugünlerde oldukça arttığı bildirilmekte.
Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle Mayıs ayının içerisinde yağan yağmurlar ve arkasına gelen sıcak hava dalgasından dolayı rota virüsünün ülke genelinde yayıldığı ve sıkıntı yaşattığı bildiriliyor.
Aldığımız bilgilere göre özellikle çocuklar, ishal, kusma ve ateşle kendini gösteren Rota virüsünün bazı ailelerde çocuklar yanında büyükleri de etkilediği belirtildi.
Bu arada rota virüsüne karşı uygulanan ilaç tedavisinde kullanılan ilaçların ülkede tükendiği ve birçok hastanın bu nedenle rota virüsünü zor atlattığı aldığımız bilgiler arasında yer almakta.
 
 
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