Işıksız TIR’lar sürücüleri tedirgin ediyor



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücümüz, yollarımızın her ne kadar bozulsa da sürücüler tarafından kullanıldığını ancak yol güvenliği konusunda sürücülerin büyük ihmallerinin olduğunu ifade ederek geçtiğimiz akşam karşılaştığı fotoğraftaki TIR ile ilgili sitemini dile getirdi.

Bu TIR aracın Mağusa Liman yolunda ilerlediğini ifade eden vatandaşımız “Bu TIR gece saat 22.00’de fotoğrafta da görüldüğü gibi arka lambaları yanmaz şekilde Mağusa Liman yolunda ilerlemekteydi. Bu nasıl bir sürücü hiç mi kontrol etmez aracını” diyerek sitem etti.

Kendisinin eşini bu ışıksız TIR’lar yüzünden kaybettiğini belirten vatandaşımız, “Benim canım yandı başkalarının da yanmasın. Bu şekilde ışıksız araç kullanan sürücülerimiz yollara çıkmasınlar" diyerek sözlerini tamamladı.



