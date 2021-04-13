Resmen yolun ortasına bıraktı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’dan bir vatandaşımız, dün sabah saatlerinde fotoğrafını çektiği araç parkı konusunda görüşlerini paylaşarak sitem etti.



Ülkemizde özellikle büyük yerleşim yerlerinde en büyük sıkıntının park yeri bulamamak olduğunu dile getiren vatandaşımız, ancak insanlarımızın iki adım daha fazla yürümemek için fotoğraftaki gibi yolun neredeyse ortasına aracını bırakan sürücüler olduğunu ifade etti.

Fotoğrafta görülen yolun Lefkoşa’daki Göçmenköy bölgesinde işlek bir cadde olduğunu aktaran vatandaşımız, bölgede hem işyerlerinin fazla olması hem de yerleşimin çok olması nedeniyle araç trafiğinin de fazla olduğunu kaydetti. Araç trafiğinin yoğun olduğu bu yolda fotoğraftaki gibi neredeyse aracını yolun ortasına bırakan van araç sürücüsünü eleştiren vatandaşımız “Bu van araç sürücüsü acaba aracını park mı yaptı yoksa yolun ortasına mı bıraktı anlamadım. Zira yaptığı park ile yolun tek şeridi kapandı ve araç sürücüleri sürekli karşıdan gelenlerle burun buruna geldi” dedi.

Bu gibi sürücülerin gereken uyarıyı alması gerektiğini belirten vatandaşımız, yollarda herkesin keyfi şekilde hareket edemeyeceğini sözlerine ekledi.



