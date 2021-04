Ülkenin ağaları her türlü yasağı deliyor...

Siz de cezasını çekiyorsunuz...

Misal restoranınızda 7 kişiyi bir masada oturtamıyorsunuz...

Kural deniyor!..

Ama delegeler kucak kucağa oy kullanabiliyor...

Misal M2 hesabı yapıyorsunuz.

Ağalar binlerce kişiyi bir alana toplayabiliyor.

Misal siz kısıtlı sayıda düğün, Nisan, kutlama yapamıyorsunuz...

Ağalar binlerce kişi ile gövde gösterisi, 'zafer kutlaması' yapıyor.

Misal memlekette sağlıkçılar basbas bağırıyor 'yapmayın, eğlemeyin...'

Ağalar vurdumduymaz, 'ben yaparım' diyor.

Çünkü memleket ağaların...

Peki polis, belediye nerde?

Gariban esnafın kapısına kilit vurmak kolay, bunlar yaşanırken neredeydiniz!...

Kuralları ihlal edenlere ceza kesilmiş!..

Biz ahmak, siz akıllı çünkü!..

(Fayka Arseven)



Seçimi kazanan Arıklı’yı önce tebrik ederim...

Bundan sonrası için risk varsa bu işi kökünden halletmeli..

Dört bin kusur insan katılmış, Dört bin daha yazarsa gelecek sefere tehlike kalmaz ortadan kalkar...

Bu konularda ülkede emsaller mevcuttur.

Seçimden sonraki bu açıklaması çok dikkat çekiciydi...

Buncacık şeye koyduğu tepki beni şaşırttı.

YDP’ye gelen 200 kişi ya DP ya da UBP den gelmiştir..

UBP ne demeli...

Sağdan geliyor soldan geliyor, ortadan Her yerden geliyor ve kat ve kat da fazla geliyor...

UBP’de adayın yakını olmak yeter, partili olmasına veya partiye oy vermesine gerek bile yok..

Bir parti içindeki taraftarlar bir de başka partilerdeki eş dost akraba ya da Karmacıların böylesi bir günde hedefleri tek olup hepsi bir araya geliyor..

YDP kurultayında partili olmayanlarla parti içinde taraflı olanlar bir araya gelmemiş bile...

Daha da önemlisi, üstelik böylesine büyük acemilik yapılır mı...

Adam öyle temizlenir mi...

Hiç mi UBP’den ders almadılar...

Hani her bölgeden Başkana yakın bir aday çıkarsınlar ve Başkana gidecek oyları tutsunlar, Genel Başkanın elini kolunu bağlayıp, işi bitirsinler...

Bu arada da İkinci turun pazarlığını ya da alınacak görevlerin pazarlığı yapsın..:

Bakalım o sandıktan Çakar mıydın... Görürdü o zaman Hanyayı da Konya’yı da.

UBP Başkanlarını nasıl temizler gördünüz, kitaplara geçecek bir sürü STRATEJİ, ve bir sürü oyun yazıldı çizildi oynandı, hiç mi ders alamadınız...

Başkanlar nasıl yenir nasıl harcanır öğrenmek isteyenler bu işi irlanda’lılara sormalı onlardan hizmet almalıdır...

Bu konuda kendilerini kanıtlamış birikim ve tecrübeye sahip olan İrlandalıların bu konudaki üstün kabiliyet ve manevralarının bir benzerini daha bulamazsınız...

Neyse Bu sefere... Aklınızda bulunsun...

(Gürsel Uzun)





Niye yakında başlayacak olan operasyona "kapalı kumar turizmi" demeyip de "kapalı turizm" diyorlar? Bir şeyden mi çekiniyorlar? Bunun ilk denemesini o dönemin Turizm bakanı olan şimdiki Sağlık Bakanı, özel jetle ve müşteri yatak odasına taşınan rulet masalarıyla yapmıştı. Belli ki yapılacak olan bunun büyükçe versiyonu.

(Mete Hatay)





Kurallara uyan insanlara “pazar günleri evden çıkmayın” dendi. Biz de uyduk çıkmadık.

Şimdi “vakalar artıyor” diyerek cumartesileri de eve kapanmamız isteniyor. Tamam kapanalım ama kurallara uymayanları denetleyin en azından...

Ben evimde kapalıyım ama bir başkası gezebiliyor. Onu da geçtim. “Ben uçuşları açacam. Dışardan insan gelecek ama vatandaş ‘evde kapalı kalsın” anlayışı da kabul edilemez...

Tek ihtiyacımız adil ve iyi bir yönetim... Olsa her şey çok da güzel olacak..

(Ahmet İlktaç)