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Trafik sıkışıklığının en büyük nedeni yanlış parklar

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda sürekli olarak artan araç sayısı ve yapılaşma nedeniyle artık trafiğinde şehir içlerinde çok zorlaştığını gözlemlediklerini dile getirdiler.

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Trafik sıkışıklığının en büyük nedeni yanlış parklar
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Bize ulaşan Mağusa sakini vatandaşlarımız, özellikle Mağusa’nın son zamanlarda hızla yapılaşan Ayluka bölgesinin trafiğinin akşam saatlerinde adeta içinden çıkılmaz hal aldığını kaydettiler.
Bu hale gelmesinde biraz da araç sahiplerinin suçu olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi birçok araç sahibi anayol kenarına bıraktığı aracı ile trafiğin kilitlenmesine neden oluyor. Çocuklarını dershanelerden almak için arabasını park yerine park etmek yerine anayol üzerine bırakan bu sürücüler nedeniyle adeta trafik arapsaçına dönüyor” dediler.
Bu trafik sıkışıklığında her sürücünün biraz daha duyarlı şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten vatandaşlarımız, “Eğer birilerinin size küfür etmesine istemiyorsanız, biraz daha duyarlı olmanızda fayda var” diyerek sözlerini tamamladılar. 
 
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