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Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor

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Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sulu tarımla ilgilenen vatandaşlarımız, yer altı sularının her geçen gün azaldığını dile getirerek bu konudaki görüşlerini paylaştılar.
Özellikle Mesarya bölgesinde sulu tarımla uğraşan birçok çiftçinin yaşanan susuzluk nedeniyle sulu tarımdan kopma noktasına geldiğini belirten vatandaşlarımız, bir kuyudan başka kuyuya su aktararak sulama yaptıklarını ancak bunun da maliyeti uçurduğunu kaydettiler.
Artık dayanacak güçleri kalmadığını söyleyen vatandaşlarımız, “Türkiye’den adamıza gelen ve evlere dağıtılan suyun bize de kullanmamız için vermelerini bekliyoruz ancak o yönde bir çalışma görmüyoruz” diyerek yetkilileri bu yönde çalışma yapmaya davet ettiler.
İlerleyen zamanlarda ikinci su dedikleri suyun da bitmesi ile tuzlanmanın başlayacağını ifade eden vatandaşlarımız bunun sonucunda verimli toprakların çoraklaşacağını unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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