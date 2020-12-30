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Plakasız araç kullanmak serbest mi?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemiz trafiğinde her gün farklı bir ilginçlikle karşılaştıklarını dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

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Plakasız araç kullanmak serbest mi?
Fotoğrafta görülen aracı geçtiğimiz günlerde Güzelyurt – Lefkoşa anayolu üzerinde Gönyeli yakınlarında fotoğrafladıklarını dile getiren sürücü vatandaşlarımız “Bizim bildiğimiz yollarda plakasız araç kullanmak yasaktır. Ancak bu araç sürücü ya bu kuralları bilmiyor. Ya da arkasında büyük bir dayısı var” diyerek sitem ettiler.
Bu şekilde plakasız bir aracın herhangi bir kazaya karışması veyahut birilerine çarparak olay yerinden kaçması durumundan bu aracın nasıl tespit edileceğini sorgulayan sürücü vatandaşlarımız, “Polis arkadaşlar son günlerde yollarda kuş uçurtmuyorlar. Umarız bu gibi plakasız araçların sürücülerine de gereken ceza kesilmektedir” diye konuştular.
 
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