Plaka üzerindeki maymuncukla amaçlanan ne?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız, son günlerde Lefkoşa trafiğinde sıkça karşılaştığı fotoğraftaki durumla ilgili görüşlerini paylaştı.



Vatandaşımız, dün Lefkoşa trafiğinde çektiği fotoğraftaki plaka üzerindeki maymuncuğun ne amaçla oraya asıldığını sorgulayarak “Bu maymuncuk plakayı gizlemek için mi yoksa birilerine mesaj vermek için mi buraya asıldı? Yoksa birileri çok salaş yaşıyor ve çocuklarının oyuncaklarını araçlarına koyarken bu maymun gibi bagaj kapağına asılı bırakılıyor mu?” diye sorguladı.

Yol trafik kurallarına göre araç plakalarının en kola şekilde görünür olması gerektiğine vurgu yapıldığını belirten vatandaşımız “Ancak siz de görüyorsunuz, bagaj kapağına asılı maymuncuk nedeniyle plakanın bir kısmı okunmuyor” dedi.

Bu ve bunun gibi yapan sürücülerin trafik polislerince cezalandırılıp cezalandırılmadığını sorgulayan vatandaşımız, herkesin kurallara uyması gerektiğine dikkat çekti.

