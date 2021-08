Kaynaklar yetersiz” demek, var olan insana var olan para yetmez” demek değil midir?

E napmaya her hafta 50-100 yeni vatandaş?

Bu nasıl bir akıl, vicdan, yurt sevgisi?

Nerden baksan tutarsızlık…

(Hüseyin Ekmekçi)



Keşke aşı zorunluluğu getirselerdi. Bari halkın %80-85'i aşılanırdı. Toplum bağışıklığı kazanılırdı. Şimdi hem aşısız, hem testsiz. Saldım çayıra, mevlam kayıra. Eskilerin bir sözü var; "deli misiniz, zoli misiniz?" anlamadım gitti. Ha, bu arada bir de bakarsınız yine biz yanlış anladık, resmi gazete de yanlış yazdı. Yani, öyle demek istemedik de derlerse şaşırmam artık.

(Derviş Atakan)



"Adına hükümet dedikleri yapı"...

Saçmalamanın da, yanlış yapmanın ve bilmemenin de bir sınırı olmadığını kanıtlayarak çok önemli bir kamusal görevi yerine getiriyor.

Var mı ötesi?

Bize göre yok halbuki onlar daha yeni başladı!

Sağladıkları ayrıcalıkların ve rantın da, verdikleri zararın da hesabı mutlaka sorulacak.

(Erkut Şahali)



Testler sadece aşısızlara ücretli olduğunda kimse sağlık temel haktır dememişti. Herkese ücretli olduğunda birden bire sağlık temel hak oldu. Sizin sol anlayışınızı anlamayacağım.

Farkli sol partilerden aynı ses yükseliyor pahalılık fakirlik bla bla ama kimse birlik olup bir eylem planı yapmıyor. Halk ise çoktan geçtiği derin uykudan uyanmaya hiç niyeti yok.

Pandemiden önce kapitalizmi tehdit eden Fransa dan başlayıp dünyaya yayılmaya başlayan sarı yelekliler direnişi pandemi ile son buldu. İnsanlar açlıktan değil hastalıktan ölmekten korkuyor.

Keşke gerçekten sorgulasanız bir an bile olsa farklı düşünebilmeyi öğrenseniz egonuz yerine gerçekten diğerlerine kulak verseniz...

(Bahar Uygur)



Sağlık Bakanından habersiz PCR’ları ücretli yaptınız… Anladım… Hepiniz aynı hükümetsiniz… Yani en azından iddianız o… Ve altı ay içinde gelip gene bu halktan oy isteyeceksiniz… Bu halk da gene gidip size oy verecek… Peki…

(Mehmet Ekin Vaiz)



Hükümet eliyle covid-19 bulaşı artırılacak.

Yanlış zamanda yanlış işlemler üzerinden tasarrufa gitmeyi tercih eden hükümetin testleri ücretli yapmasıyla daha çok semptomsuz pozitif vakalar toplum içinde gezerek bulaşı önüne geçilemez boyutta artıracak.

Hükümet bu yanlış karardan vazgeçmeli

(Emin Akkor)



Bu mantık yeni değil ki yıllarca güneyden bedava elektrik alıp vatandaşa para ile sattıklarını unuttuk mu?

Test kitlerinin güneyden bedava alındığını hatırlayın. Aşıların da birçoğu güneyden bedava geldi. İşletmeler de pandemi zararlarını kendi imkanlarıyla karşıladı. Bankalara borçlanmaya devam. Ama sorarsan ers'lere, ganimetçilere, yağdanlıklara, kktc devlettir.

(Besim Baysal)



Sütü geçen ay zamladınız

Akaryakıta 20 santim sokup 1 boğumunu çıkarttınız

Tüpü hiç söylemiyorum..

PCR paralı olacak.. bu da tamam

Ama asgari ücret zammı 350 TL mi olsun 390 TL mi olsun diye 3 aydır konuşacaksınız ve tık yok ha, doğru muyum ? Ayıp olmuyor mu? Samimiyetle sorarım. Hiç mi utanmazsınız be gavole? Bardon gerçekten eşşek derisi bile yok yüzünüzde

(Ali Çomunoğlu)