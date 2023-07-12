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Plajlarımızda her şey var ama cankurtaran yok

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Plajlarımızda her şey var ama cankurtaran yok
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok vatandaşımızın serinlemek ve güzel saatler geçirmek için kullandığı plajlarımızla ilgili gözlemledikleri bir eksikliği bizlerle paylaşarak sitem ettiler.
Plajlarımızın özellikle Mağusa sahillerimizin oldukça ilgi gördüğünü dile getiren vatandaşlarımız, ancak plajlarımızda her şeyin olduğunu ancak can kurtaranın bulunmadığına dikkat çektiler.
Plajlarımızda, ülkemizde bulunan her ırktan insanı, her çeşit restoran ve büfenin, şezlongun, jet-skinin bulunduğunu belirten vatandaşlarımız ancak cankurtaran bulunmadığını vurguladılar.
Son olarak gittikleri İskele bölgesindeki plajların oldukça kalabalık olmasına karşın bir tane can kurtaran olmadığına dikkat çeken vatandaşlarımız “İnsan hayatının adeta pamuk ipliğine bağlı olduğunu unutmamak gerek. Denizde bir rahatsızlık veya kaza geçiren bir kişiye müdahalenin ilk olarak can kurtaranlar tarafından yapılmasının önemini de herkes unutmamalı” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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