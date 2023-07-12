Cengiz Topel Hastanesi’nde kardiyoloji doktoru yok

Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan bazı yaşlı vatandaşlarımız, bölge halkına sağlık hizmet vermekle yükümlü olan Cengiz Topel Hastanesi’nin yokluklarla boğuşmaya devam ettiğini ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Cengiz Topel Hastanesi’nde yaklaşık bir aydır kardiyoloji doktoru olmadığını iddia eden Güzelyurt sakini vatandaşlarımız “Salı günü kardiyolojiden randevu almamıza rağmen doktorunun gelmemesi nedeniyle hastalar perişan oldu” dediler.

Her hafta salı günleri gelmesi gereken kardiyolog Dr. Naciye Özbek’in yaklaşık 1 aydır Güzelyurt’a gelmediğini ve yerine de başka bir kardiyoloğun görevlendirilmediğini söyleyen yaşlı vatandaşlarımız “Biz yaşlı insanlar şimdi kardiyoloğa görünmek için ya Lefkoşa’ya gideceğiz ya da bir özel hastaneye. Ancak aldığımız maaş bir özel hastanede doktora görünmemize yetmiyor ki” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

