Patateste rekolte beklentinin altında

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı patates üreticisi vatandaşlarımız İlkbahar dönemi patates hasadına başladıklarını ancak bu yıl rekoltenin beklentilerinin biraz altında kaldığını kaydettiler.



Özellikle kış aylarında ve ilkbahar aylarının ilk günlerinde bekledikleri yağışların olmamasından dolayı patateslerini yeterince sulayamadıkları için rekoltenin düşük kaldığından yakınan patates üreticileri, patateslerde verimin oldukça iyi olduğunu ancak yeterli büyüklüğe ulaşılamadığı için rekoltenin daha düşük kaldığını ifade ettiler.

Türkiye’den gelen suyun artık tarım içinde kullanılması gerektiğine vurgu yapan patates üreticileri “Kuyularımızda sular her geçen gün azalmakta. Bu nedenle az sulamayla yeterli verime ulaşmak çok zor. Bunun için Türkiye’den gelen su üreticilere de verilmeli” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.

