1974 'den beridir yani TL’yi kullanmaya başladıktan sonra rezil rüsva oldu hayatımız usandık bıktık. 1 lira dedik 1milyon lira dedik 1yeni Türk Lirası dedik 6 tane sıfırı attık artık TL ye hakettiği itibarını verdik dediler gene olmadı be gardaş

bakın bugünkü duruma tekrar milyon demeye doğru tepeden aşağa yuvarlanan taş gibi yuvarlanıp gidiyor. Aradan geçen yaklaşık yarım asırlık zamanda TL banknotlarının şekil şemasını

hatırlayan var mı?

Bütün bunlar sizce bizi kıskandıkları için mi oluyor?

Hep suç Almanya'nın en çok o kıskanır.

(Hasan Mullaoğulları)



Sedat Peker anlatıyor...

Süleyman Soylu'yu...

Halil Falyalı'yı...

Venezuela'yı...

Suriye'yi...

Erdoğan'ı...

"Ben Suriye'ye silah gönderdim diyor. Kendi paramı kullanarak. Oradaki Türkmenler için...

Ama hükümet benim tırların içine başka TIRlar ekledi sonra öğrendim ki o silahlar El Nusra'ya gitti...

O dönemde bunu yazan söyleyen gazeteciler hepsi vatan haini ilan edildi. Ve hepsi TC’den sürüldü.

Hatta tırların Fotoğrafını yayınlayan Can Dündar'a onlarca dava okundu. Mahkeme önünde vurulmaya çalışıldı. Hain ilan edildi...

Bunu söyleyen şimdi o da vatan haini ilan edildi.

Bu kez iddialar Türkiye'nin başını uluslararası bir belaya sokacaktır...

(İlke Davulcu)



Pazar pazar elektrik faturamız da gelmiş.. Arıklı'dan önce 3ü olurdu 4ü olurdu öyle gelirdi. Arıklı ay bitmeden gönderiyor maşallah bu ne acele yahu gaçtık mı?? Geçerkan öderik

(Ali Çomunoğlu)



Keşke bu Rumlardaki akıl bizde olsa da gece yattığımızda rahat uyusak.

Kıbrıslı Türkleri adanın eşit sahibi ve ortağı olarak görmeyen zihniyet, bizleri “Kıbrıs Cumhuriyeti” içerisine nasıl yama edeceklerini tartışa dursun.

Hayal ettikleri, öngördükleri çözümün gerçekleşmesini beklemek hani o masallarda “kurbağadan prens” çıkmasını beklemekle aynı şey.

Bunları bu şekilde konuşturan uluslararası toplum utansın.Bu Kıbrıs konusu sosyal sigortalardan daha fazla insanı emekliye çıkardı. Bizim elli sene daha oyalanmaya niyetimiz yok.

“BİR OLUMLU OY VETO HAKKINI ETKİSİZ HALE GETİRİR”

Kiprianu ve Çelebis Bakanlar Kurulu’nda bir olumlu Kıbrıs Türk oyunun, Zürih antlaşmasında yer alan Bakanlar Kurulu’nda, Meclis’te ve yönetimin diğer bir dizi başlığındaki veto’yu etkisiz hale getirdiği görüşünü ortaya koyarak “anlaşmazlıkların çözüm mekanizması yakınlaşması da var ki veto varken bu mekanizma olamaz” izahında bulundu.

(Anıl Kaya)



Bizim ülkemizde uyuşturucu baronu yoktur. Gara para nedir bilmeyik. Yasa dışı bahis bu ülkede asla oynatılmamıştır. Siyasilerimiz temiz, halkın içinde ve kaliteli insanlardır. Siyasi partilerin tüm gelir ve giderleri kontrol altındadır. Bütün seçim harcamaları kayıtlı üğelerin muhasebeleştirilmiş bağışlarından karşılanır. Hiçbir siyasinin cebinde veya hiçbir partinin kasasında kaynağı açıklanamayan tek kuruş yoktur. Basınımız özgür ve tarafsızdır. Kıbrıs Türkünün bildiği tek kaset uzun havadır...

(Göktürk Ötüken)



28 belediyemizin tüm çalışanları zibilci olsalar gene bizleri temizleyemezler…

(İsmet Ezel)

