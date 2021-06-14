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Park yaparken herkesi düşünerek park yapın

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız ülkemizde engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukların gün geçtikçe azalmaya başladığını ancak yine en büyük engelin bizlerin olduğunu dile getirerek gönderdikleri bir fotoğrafla düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

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Park yaparken herkesi düşünerek park yapın
 
Özellikle büyük şehirlerimizde engelliler için en büyük sorun olan caddelerdeki kaldırımların engelli vatandaşlara göre düzenlenmesinin yapılmasına karşın bazı duyarsız sürücülerin umursamazca yaptıkları parklar nedeniyle engeli vatandaşlarımız zor anlar yaşadıklarını belirten duyarlı vatandaşlarımız gönderdikleri fotoğrafta bunun görüldüğünü kaydettiler.
Fotoğrafta geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’nın surlar içi bölgesindeki ana cadde üzerinde elektrikli tekerlekli sandalyesiyle ilerleyen bir engelli vatandaşımızı görebileceğimizi dile getiren duyarlı vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi elektrikli sandalyesiyle kaldırımda ilerleyen bir engelli vatandaşımız kaldırımın kenarına park edilmiş olan bir aracın yolunu kapatması nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevreden yetişen vatandaşlarımızın yardımı ile kaldırımdan inen engelli vatandaşımız söylenerek yoluna devam etti” diye konuştular.
Duyarsız sürücülerin yaptıkları yanlış park nedeniyle esas engeli onların yaptığını belirten vatandaşlarımız park yaparken herkesi düşünerek park yapılması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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