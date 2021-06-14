Çocuklarımızın sınavı bitti.

Anne ve Babaların Sınavı başladı!

Çocuklarının başarısını paylaşan ailelerimiz hatalı değildir!

Mutluluk paylaşılır...

Bu sınavdaki Kontenjana giremeyen çocuğuna sıkı sıkıya sarılarak ,hayatta başarılı ve mutlu bir insan olmasının okuduğu okulla ilgili olamayacağını anlatacak anne ve babalara ihtiyacımız var...

O Evlatlara önce sorun. Ne olmak ister?diye!

Çok iyi resim yapan, çok güzel gitar çalan, spor da çok yetenkli olan çocuğunuza kendini mutlu hissedecek dersleri aldırın.

Sevdikleri yolda yürüsünler...

Mutlu olan çocuğunuz hangi okulda okursa okusun mutlaka daha başarılı olacaktır.

Sizin Mutluluğunuz Onun mutluluğu değil mi?

Ne olmak istediklerine bırakın onlar karar versin.

Sizin yapmanız gereken tek şey onlara inancınızı,sevginizi ve zamanınızı vermenizdir...

Bu güveniniz karşılıksız kalmayacaktır.

Yaşam Onlarındır...

Şimdi alın çocuklarınızı ve onlara çok güzel bir gün yaşatın...

Gülümsemeye bugünden başlasın Evlatlar.

(Eralp Şerifoğlu)





Meclisteki bazı milletvekilleri çizgi roman kahramanlarını, Cüneyt Arkın filmlerini ve son zamanlarda bolca üretilen kontrgerilla propaganda filmlerini anlaşılan çok içselleştirmiş ki o tip tavırları meclis sıralarına taşımış. Kendinize gelin efendiler. Burası Kurtlar vadisi değil!

(Mete Hatay)



Devletin makamını "bakan" diye işgal eden bir zat, mevzuata uygun görev ifa etmekle yükümlü bir kurulun kararlarını çöpe atmaktan, el kırmaktan falan söz ediyor, buna gerekçe olarak da "bayrak sevgisini" gösteriyor.

Keşke o bayrak, zannettikleri gibi ayıplarını örtse, cehaleti gidermeye tek başına yetseydi.

(Erkut Şahali)



Rapor rapor üstüne... "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale var..." Rapora gerek yok... Süreci hep birlikte yaşadık, biliyoruz! "atanmış hükümet...", "piyon hükümet...", "öyle hükümet, böyle hükümet..."....vs Hiç kusura bakmayın ama tüm bu müdahaleleri meşrulaştıran, halen daha o koltukları terketmeyen MUHALEFET!!! Mutsuz ve kararsızları yanınıza çekememenizin sebebi de bu!!!

(Alev Şensoy)





Güney Kıbrıs’ta surlara zarar vermeyen bayraklar üretmişler!

Eski eserler dairesi, mutlaka bu bayrakların incelenmesi talimatı vermeli!

Bir de; surları su depolarıyla dolduranlara da zaman ayırmalı!

Eğer gerçek “ajandası” Surları korumaksa!

(Sefa Karahasan)



Erhan Arıklı ile 100 yıl daha bayrak tartışması yapabilirsin. Çok da memnun olur. Hem seninle tartışıyor spor olarak, hem bayrak üzerinden kendi bölünmüş partisini ve tabanını yeniden konsolide ediyor, hem de asıl konuşulması gereken gündemler arada kaynamış oluyor. Devlet-mafya ilişkileri, soruşturulamayan Kutlu Adalı cinayeti, yok olan orta sınıf ve yoksullaşma… Bunlar arada kaynasın gitsin… Gündemini başkası belirliyorsa değil iktidar, muhalefet de olamazsın… Öte taraftan tam da devletin dine bakışını özetleyen bir uygulama… Namaza gelen çocuğa hediye bisiklet vereceklermiş… Peki büyüyünce ne vereceksin? İhale mi vereceksin? Ve bu şekilde İslam dinini halka anlatmış mı oldunuz? Gerçekten tuhaf zamanlar…

(Mehmet Ekin Vaiz)





Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen oldukça üzücü bir olay yaşadı. profesyonel sağlık ekibi ve futbolcu çabalarıyla oyuncuya ilk müdahale sahada başarılı bir şekilde gerçekleşerek oyuncu hayata tutundu.

Ben yıllardır ülkemizde futbol oynayan biri olarak bu olay karşısında derinden etkilendim ve birazda empati yaptım. İnsan düşünmeden edemiyor herkesin başına gelebilecek bir olay. Ülkemiz şartlarında sadece 1 sağlık görevlisi sahalarda görev alıyor, kulüplerin çoğunda ise sağlık ekibi yok.

Sizce de ülkemizde bunun tedbiri alınması gerekmez mi?

Ülkemizde böyle bir olay yaşansa (Allah göstermesin) sonuç ne olurdu?

(Hasan Denizalp)



