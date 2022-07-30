Ölümden döndüler

Gazimağusa anayolu Düzova köyü yakınlarında yoldan çıkan araç takla attı, beş kişi yaralandı

Lefkoşa Gazimağusa anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen kazada otomobil takla attı, beş kişi yaralandı.Dün saat 07:20’de Lefkoşa- Gazimağusa anayolu Düzova köyü yakınlarında, 31 yaşındaki Adnan Uçar, yönetimindeki JV 673 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Adnan Uçar ile araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Hüseyin Güler, 42 yaşındaki Neslihan Güler, 15 yaşındaki Canan Sema Güler ve 17 yaşındaki Tahir Güler’in kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.