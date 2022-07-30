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Üç kadın hırsız havaalanında yakalandı

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Lefkoşa Marmara bölgesinde Haziran ayında meydana gelen ev açma meselesi ile ilgili olarak aranan kadınlardan Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer ve Seycan Arıkan, havaalanından ülkeye giriş yaparken tutuklandı

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Üç kadın hırsız havaalanında yakalandı
 
 
 
Lefkoşa Marmara bölgesinde Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ev açma meselesi ile ilgili olarak aranan kadınlardan üçü havaalanından ülkeye giriş yaparken tutuklandı. Zanlılar Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer, Seycan Arıkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, zanlılar Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer, Seycan Arıkan’ın Ev açma, sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2 Haziran 2022 tarihinde öğle saatlerinde Marmara’da bir ikametgâha doğuya bakan ahşap kapısının biri aranan dört zanlının hasar yapmadan eve girip, 18 adet ziynet eşyası ve 2 swaroski takının çalındığını anlattı. Polis, 4 kadın zanlının kimliğinin 4 Haziran’da tespit edildiğini ve yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlılardan üçünün 28.07.2022 tarihinde Havalimanı’ndan giriş yapıp, tutuklandığını anlattı. Polis, zanlıların özellikle Marmara bölgesinde zorlanan kapılarla ilgili gelen şikâyetlerle bağlarının araştırılacağını, altınlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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