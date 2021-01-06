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Oldu olacak depoyu da çalaydınız

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya köylerinden bir vatandaşımız, hırsızların son zamanlarda önlerine ne gelirse çaldığını duyduklarını ancak inanmadıklarını, fakat geçtiğimiz gün kendisinin başına gelen hırsızlık olayı nedeniyle artık hırsızların zaman mekan tanımadıklarını anladığını dile getirdi.

Oldu olacak depoyu da çalaydınız
 
Vatandaşımız, Köprü köyü ovasında bulunan küçük bir baraka tarzındaki prefabrik evinin üzerindeki güneşlik aynalarıynan ısıtıcı kazanının çalındığını ifade ederek, hırsızlara sitem ederek “Güneşlik aynalarıynan ısıtıcı kazanını çaldınız. Oldu olacak depoyu da çalaydınız. Ha o kaynaklıydı diye alamadınız. Söyleseydiniz hurda niyetine verirdim size ama böyle olmadı. Besle kargayı oysun gözünü” diyerek isyan etti.
Bu hırsızların ne zaman bu hırsızlığı yaptıklarını ve nasıl bir cesaret ile bunu gerçekleştirdiğini sorgulayan vatandaşımız artık hiç kimseye güven olmadığını sözlerine ekledi.
 
 
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