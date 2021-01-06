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Böyle yolculuk mu olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemiz yollarında her gün bir tuhaflıkla karşılaştıklarını belirterek geçtiğimiz günlerde Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde karşılaştıkları fotoğraftaki durum ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Böyle yolculuk mu olur?
 
Fotoğrafta görülen kamyonet aracın, tepesine kadar plastik atıklarla dolu olduğunu ifade eden vatandaşımız, bu aracın arka kasasına öylesine savrulmuş plastik atıkların üzerinde ise yabancı uyruklu olduğunu tahmin ettiği bir kişinin yolculuk yaptığını görünce şok olduklarını dile getirdi.
Vatandaşımız, bu kamyonet aracın ülkemizdeki yollarda her an için bir çukura düşebileceği ihtimalini düşündükleri zaman üzerinde yolculuk yapan bu kişinin araçtan yolun içine veya kenarına savrulabileceğini düşündükçe sinirlerinin harap olduğunu  ifade etti.
Ülkemizde bulunan yabancı işçilerin de bir insan olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen vatandaşımız “Bu kişilerin başlarından geçebilecek kötü bir olayda o araç sürücüsünün nasıl bir vicdan azabı çekeceğini düşünmek bile istemiyorum. Ancak bu şekilde sorumsuzca hareket edenlerin cezalandırılması da gereklidir” diye konuştu.
Bu arada polislerin sürekli olarak kontrol yaptığı bu günlerde bu araç sürücüsünün nasıl olup  da gözden kaçtığını sorgulayan vatandaşımız herkesi biraz daha duyarlı davranmaya davet ettiler.
 
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