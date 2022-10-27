Oğuz Köse de UBP Mehmetçik - Büyükkonuk belediye başkanlığına aday

Karpaz bölgesinden bize ulaşan bilgiye göre, UBP Mehmetçik – Büyükkonuk belediyesi aday adayları arasına bir kişi daha katıldı.



Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre yaklaşan yerel seçimler için partiler aday belirlemede son aşamaya gelirken iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de birçok belediyede fazla aday adayı sıkıntı yaratıyormuş.

Karpaz bölgesinden bize ulaşan bilgiye göre, UBP Mehmetçik – Büyükkonuk belediyesi aday adayları arasına bir kişi daha katıldı.

UBP Mehmetçik - Büyükkonuk belediye başkanlığı için Hemşireler ve Ebeler Sendikasının eski başkanı Oğuz Köse‘nin de aday olduğu bilgisi bölgede heyecan yarattı.

Genç ve dinamik yapısı, insani ilişkilerinin yanında siyaseti ile göz dolduran Oğuz Köse’nin Başkanlık yarışında olmasına bölge halkı tarafından da kesin gözüyle bakılıyor…

Bu arada bölgede UBP Mehmetçik - Büyükkonuk belediye başkanlığı için başta Cenk Şeren olmak üzere, Kemal Yılmaz, Dr. Fatma Çimen Tuğlu ve Ali Öğdü’nün başkan aday adayı oldukları daha önceden belli olmuştu.

