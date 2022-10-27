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Garavolliciler iş başında

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Garavolliciler iş başında
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde önceki gün görülen ilk etkili yağmurlar sonrasında birçok vatandaşın kendisini doğaya atarak garavolli (salyangoz) toplamaya çıktıları bildirildi.
Özellikle Mesarya bölgesinin kuzeyinde ve Karpaz bölgesinde daha çok görülen büyük garavollileri toplamak için harekete geçen vatandaşların kovalarını hatta torbalarını doldurdukları ifade edilirken, bazı vatandaşlarımız topladıkları garavollileri de sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmediler.
Meze olarak daha çok tüketilen ancak bazı kişilerin yemeğini de yaptığı garavollilerin büyük cinslerinin daha çok rağbet gördüğü ve özellikle ilk yağmurlar sonrasında toprak üstünde ortaya çıkanlarının çok daha faydalı ve lezzetli olduğu meraklılarınca dile getirilmekte.
Bu arada son yıllarda gerek kuzeydeki gerekse güneydeki restorantlarda meze olarak kullanılmaya başlanması nedeniyle birçok kişinin topladıkları garavollileri satarak güzel para kazandıkları bildiriliyor.
 
 
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