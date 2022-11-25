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Öğretmenler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde dün kutlanan Öğretmenler Günü en fazla çiçekçilerin yüzünü güldürmüş.

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Öğretmenler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

Bize ulaşan haberlere göre, öğretmenlerine küçük bir hediye almak isteyen öğrenci ve velilerinin bu yıl en fazla çiçek hediyesini tercih ettikleri bildirilirken, bazı öğrencilerin ise takı veyahut kıyafet tarzı hediyelerle öğretmenlerini mutlu ettikleri kaydedildi.
Öğrenci ve velilerin en fazla çiçek hediyesini tercih ederken, çiçekçilerin güne özel  hazırlamış oldukları bütçelere uygun saksı çiçekleri başta olmak üzere buket çiçekleri de tercih eden öğrenci ve velilerinde olduğu bildirildi.
Son zamanlarda özellikle ekonomik krizden dolayı işleri oldukça düşen çiçekçilerin öğretmenler gününde yaptıkları satışlarla bir nebze olsun nefes aldıkları belirtildi.
 
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