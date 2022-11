“Birilerinin canı yanmadan önlem alınmalı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt sakini bazı duyarlı vatandaşlarımız, Güzelyurt –Lefkoşa anayolunun Güzelyurt girişinde yeni açılan Kiler Market’in park yeri nedeniyle bölgede kötü bir kaza yaşanabileceğini dile getirdiler.

Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde geçtiğimiz ay açılan Kiler Market’e yoğun ilgi olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız, fakat bu bulvar üzerinde sağda solda park eden araçlardan dolayı her an kaza yaşanabileceğini ifade ettiler.

Hatta geçtiğimiz günlerde küçük bir kazanın da yaşandığını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, bu marketin park yeri konusunda belediyenin önlem alması gerektiğine dikkat çektiler.

Her an için kötü kazalar olabileceğini söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Böyle kötü kazaların olmaması için, bir an önce bu marketin önüne gerekli önlemler alınmalıdır. Yoksa birilerinin canı mı yanması beklenecek?” diye sorgulayarak yetkilileri göreve davet ettiler.