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Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor

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Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte ısınmak isteyen kişilerin evlerinde çeşitli yöntemlere başvurduklarını kaydederek, yakılan şömine veya odun sobalarından çıkan dumanların yarattığı hava kirliliği konusundaki mağduriyetlerini bizlerle paylaştılar.
Kendilerinin köyde yaşadığını dile getiren vatandaşlarımız, son yıllarda giderek artan odun sobası ve şömine kullanımından dolayı geceleri dışarı çıkıp nefes almakta zorlandıklarını ifade ettiler.
Köy yerinde böyle ise şehirlerde durumun nasıl olduğunu düşünemediklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Bu şömine veya odun sobalarında kullanılan yakacaklar nedir bilemiyoruz ama insan sağlığını etkiliyor. Dışarıya çıktığımız zaman adeta nefes alırken genzimiz yanmakta” diye konuştular.
Bu konuda Çevre Dairesi’nin uyarıda bulunması veya denetim yaparak ısınmaya çalışan vatandaşların düzgün şekilde yakacak odun kullanmaları konusunda vatandaşları yönlendirmesi gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, yakılan şöminelerle memleketin boğulduğunu vurguladılar.
 
 
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