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Dere yatakları üzerinde yapılaşma devam ediyor

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Girne Bölgesinde dere yatakları üzerindeki yapılaşma devam ediyor

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Dere yatakları üzerinde yapılaşma devam ediyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesinden bazı vatandaşlarımız, ülkemizde geçmişte yaşanan sel felaketlerinden birçok dersler çıkarılması gerekirken halen daha çarpık yapılaşmanın devam ettiğini dile getirerek, bir fotoğraf göndererek isyanlarını paylaştılar.
“Burası Bellapais yokuşundaki futbol sahası karşısı. Araçların olduğu yer bir dere yatağı” diyen bölge sakinleri, bu dere yatağının molozlarla doldurulmasının bir felaketin habercisi olduğunu kaydettiler.
Suyun hiçbir zaman önüne geçilemeyeceğini ifade eden bölge sakinleri, bu şekilde dere yatakları üzerinde yapılaşmanın büyük tehlikeleri bulunduğunu
Vurguladılar.
Duyarlı vatandaşlarımız, dünyada iklim koşullarının çok değiştiğini ve yağışların çok sert ve yoğun olmaya başladığını göz önünde tutmak gerektiğini de sözlerine eklediler.
 
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