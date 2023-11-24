“Naylon poşet satışı kime yarıyor?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız, ülkemizde bir süreden beridir uygulamada olan naylon poşet satışı uygulamasıyla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız “Biliyorsunuz bir süreden beridir marketlerde naylon çantalar ücretle veriliyor. Bu uygulama ile çevreye geri dönüşümü nerdeyse mümkün olmayan naylon atıkların bırakılmasını asgariye indirmek hedeflenmiştir.

Buraya kadar iyi … İyi ama uygulama da iki sorun var” dediler.

Bu sorunlardan birincisinin üzerlerinde marketlerin reklamı olan bu naylonlara verilen para nereye gittiği olduğunu belirten vatandaşlarımız “Çevre için ayrılan bir fona mı yoksa marketin kasasına mı?” diye sorguladılar.

Öte yandan marketlerin içinde sebze meyve reyonlarında ince naylon poşetler bedava dağıtıldığını belirten vatandaşlarımız “Alıcı istediği kadar naylon poşeti buralardan bedava alabilmekte. Kısacası naylon israfı bir başka yolla devam etmekte. Kısacası bir işi yapacaksak, takip etmeli küçük dokunuşlarla iyiyi daha iyiye çevirmeye çalışmalıyız. Yoksa yaptık oldu bitti deyip oluruna bırakırsak geriye gideriz.” diyerek sitemlerini paylaştılar.





