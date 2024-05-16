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Narenciye bahçeleri kaderlerine terk ediliyor

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Narenciye bahçeleri kaderlerine terk ediliyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt sakini narenciyeci vatandaşlarımız Güzelyurt’un altını olan narenciye kaderine terk edildiğini ifade ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Bu yıl Türkiye’ye ve yurt dışına ihracatında sorunlar yaşanan narenciye ürünlerinin satacak yer bulamayan üreticiler, bahçelerini kurumaya terk etmek zorunda kaldığı bildirilmekte.
Birçok narenciye üreticisi artan üretim maliyetleri nedeniyle narenciye bahçelerine yatırım yapamayacak duruma geldikleri için ürünleri dalında kalan ağaçları sulamayarak adeta kaderlerine terk ettikleri kaydedildi.
Bu konuda yetkililerin narenciye üreticilerine destek vererek ayakta kalmalarını sağlaması gerektiğini belirten narenciyeciler, yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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