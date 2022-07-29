Muhtardan haklı isyan





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Yeniboğaziçi Belediyesi hudutlarında yaşayan bazı vatandaşlarımız, bir yıl önce çöplük olarak kullanılmaya başlanan Atlılar – Yıldırım köyü arasındaki yol kenarındaki alanın bölgeden gelen tepki üzerine geçtiğimiz haftalarda Yeniboğaziçi Belediyesi ekiplerince temizlendiğini kaydettiler.

Ancak bazı kendini bilmezlerin buraya yine çöp bıraktıklarını dün Yıldırım Köyü Muhtarı Osman Birşen’in yaptığı uyarıyla öğrendiklerini belirten bölge halkı, muhtarın uyarısını bizlerle paylaşarak bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ettiler.

Yıldırım köyü muhtarı Osman Birşen’in yaptığı paylaşım şöyle:

“Ben Yıldırım Muhtarı Osman Birşen, öncelikle Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Atlılar-Yıldırım arasında çöplüğü temizledi. Ancak vatandaşın biri gitti yolun kenarına hayvan leşi attı ve kartonla örttü. Son ikazdır kim atarsa asgari ücret kadar ceza yazılacaktır. Saygılarımla”

