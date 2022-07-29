banner762
banner815
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
117 0
Muhtardan haklı isyan
Muhtardan haklı isyan
37 0
 
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
41 0
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
13 0
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
117 0
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
165 0
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
26 0
banner797

Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı

banner476

banner825
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
Lefkoşa Gazimağusa anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen kazada otomobil takla attı, beş kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07:20’de Lefkoşa- Gazimağusa anayolu Düzova köyü yakınlarında, Adnan Uçar (E-31) yönetimindeki JV 673 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Adnan Uçar ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Güler (E-52), Neslihan Güler (K-42), Canan Sema Güler (K-15) ve Tahir Güler’in (E-17) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. 
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.