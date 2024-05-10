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Meyve cep yakıyor

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Meyve cep yakıyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda marketlerden meyve alışverişi yapamaz olduklarını zira fiyatların oldukça uçuk olduğunu belirterek sitem ettiler.
Ülkemizde yetişen meyveler dışındakilerin hepsinin kilosunun 50 TL’nin üzerinde olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Muz, elma, armut gibi ülke dışından gelen meyvelerin fiyatları hiç düşmüyor. Bunların kilo fiyatları en az 50 TL civarı oluyor” dediler.
Bu arada ülkemizde yetişen ilkbahar ve yaz meyvelerinin yavaş yavaş reyonlarda yerini almaya başladığını ancak onların fiyatının da adeta el yaktığını dile getiren vatandaşlarımız “Kayısı, nektarin gibi meyvelerin fiyatları 150-200 TL arasında. Kavun ile karpuz ise 40-50 TL kilosu satılıyor” dediler.
Bu fiyatlarla meyve yemenin şu anda zor olduğunu yineleyen vatandaşlarımız özellikle dışarıdan gelen meyvelerin fiyatlarına bir kontrol gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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