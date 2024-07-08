UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Savaşan: “Özel bireylerin eğitimine verilen destekler sürdürülecek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan, parti kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Özel Eğitim Merkezi'ni (ÖZEV) ziyaret etti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında Savaşan ve heyeti, Özel Eğitim Merkezi'nin Otizm Spektrum Bozukluğu yaşayan bireylere sunduğu hizmetler hakkında bilgi aldı.

Heyet ayrıca, öğrencilerle çeşitli aktivitelere katılarak çocuklara eğitime yardımcı materyaller hediye etti.

-ÖZEV’in yaptığı çalışmalar değerli...

Savaşan ziyarette yaptığı konuşmada, merkez içinde otizmli çocuklar için özel olarak tasarlanmış mekanlarda, onların bireysel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun eğitimler verilmesinin, çocukların sosyal, iletişimsel ve akademik becerilerini geliştiren özel programlar ve destekler sunulmasının, eğitimcilerin her çocuğun benzersiz öğrenme tarzına göre özelleştirilmiş ders planları hazırlamasının, okul ortamının güvenli ve destekleyici bir atmosfer sunmasının ve aileler için rehberlik ve destek hizmetleri sağlanarak evdeki eğitim sürecinin de destekleniyor olmasının ÖZEV’in yaptığı çalışmaların değerini gösterdiğine vurgu yaptı.

-Katkılar doğru ve amacına uygun kullanılıyor…

Merkezin otizmli bireylerin topluma kazandırılmasında önemli rol oynadığına da işaret eden Savaşan, sunulan eğitim ve terapilerin hem bireylerin hem de ailelerin hayatını olumlu yönde etkilediğine dikkat çekti.

UBP Başbakanlığındaki hükümetin Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Merkez’e verdiği katkıların doğru ve amacına uygun kullanıldığını görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Savaşan, yönetime yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, UBP’nin bu alana verdiği desteğin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

(HUR/ŞEB) Fotoğraflı