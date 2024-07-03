Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, bayan Holguin’in BM Genel Sekreteri Gutteres’e vereceği rapor ile Kıbrıs sorunun çözümünde yol haritası belirlenecekmiş. Sizce artık müzakerelerin yeniden başlama şansı var mı?



Sn. Ünal Üstel, parti olarak Lefkoşa bölgesiyle başlatmış olduğunuz partililer ve halkla birlikte istişare toplantılarına ilgi yoğunmuş. Bu toplantılarda en fazla aldığınız şikayet nedir? Herhalde hayat pahalılığı olsa gerek…



Sn. Fikri Ataoğlu, bakanlığınıza bağlı bir daire müdürünün rüşvet aldığı yönünde şikayetler sonrasında sizin atacağınız adımlar merakla bekleniyormuş. Acaba bu iddiaların doğruluğu nedir?



Sn. Olgun Amcaoğlu, Temmuz ayı başı itibariyle elektrik faturalarını almaya başlayan vatandaşlar adeta çıldırmaya başlamışlar. Zira bir önceki aya göre en az 3 kat fazla miktar faturalar gelmiş... Kulaklarınız oldukça çınlamıştır herhalde…



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak her alanda yaptığınız çalışmalarla takdir almaya devam ediyorsunuz. Özellikle sosyal alana yaptığınız yatırımlar takdire şayan…



Sn. Ali Kamacıoğlu, sanayiciler herhalde gelen yeni elektrik faturaları sonrasında kepenk indirmeye hazırlanıyordur. Zira artan girdi maliyetleri sanayicileri iş yapamaz hale getiriyordur…

