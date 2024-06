SOSYAL MEDYANIN SESİ

CTP'nin Ankara ziyaretini bazı arkadaşlar eleştiriyor. Bence diplomasi açısından önemli bir girişim gerçekleştirdi Erhürman. Türkiye ile olan asimetrik ilişkimizin daha sağlıklı bir zemine çekilmesi açısından bu girişim çok önemli. Diplomasi herşeyi bir anda değiştirmeyecek ama en azından belli iletişim kanallarının açılması iyi oldu. Çünkü son üç yıldır bir çeşit sağırlar diyaloğu mevcuttu. Yeni diyalog girişimi çok önemli. En azından tarafların siyasi pozisyonlarını direk ve aracısız iletmesi daha yapıcı bir ortam sağlayabilir. Aksi bir durum bu ilişkinin sadece biat ilişkisi üzerinden kabul eden tarafların hegemonyasında devamına yarar. Yanlış anlamaların devamını getirir. Veya rahatsızlıkların halı altına süpürülmesine neden olur. Hatta yeni bir müzakere sürecinin başlamasını dinamitlemek için kullanılabilir. Kısacası şu an yaşanılanların aynen devam etmesini getirir. Erhürman'ın bu tip diplomasi girişimlerini bence şimdi Bürüksel ve Londra gibi yerlere de taşıması lazım.

(Mete Hatay)



Avrupa Kupası’nda gruptan en son 2008’de çıkmıştı, Türkiye…

Şimdi yeniden…

Tebrikler.

Biz Kıbrıslı Türklere, gençlerimize, düşlerimize ne kadar uzak, Avrupa Kupası gibi organizasyonlarda yer alabilmek…

Sahnenin dışında kalmak…

“Hep uzaktan baksanız, o zaman bizi anlarsınız” diyerek açıklıyorum çoğu zaman hissetmeyenlere yokluğumuzu, yoksunluğumuzu…

Ne kadar enteresan, Türkiye A Milli Takımı, Euro 2024’te son 16’ya kalırken, İtalyan bir teknik direktör vardı başında…

"Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını söylüyordu tribünler, melodi Fransızca L'aveugle şarkısından alınmış, ezginin aslı geleneksel bir Yahudi halk müziği…

Dünya renkleriyle, halklarıyla, çeşitliliğiyle güzel…

Düşmanlıkla değil, ortak sevinçlerle…

(Cenk Mutluyakalı)



Hayatınız yalan

A-Z ye yalanla ve üçkağıtla dolu bu sistem kısa yoldan zengin olmayı , köşe dönmeciliği , çalışmadan büyük paralar kazanmayı özendirip normal işinde gücünde ve alınteriyle çalışanların aslında boşa çalıştığı fakat üçkağıt düzenine ayak uyduranın çok kısa sürede" ZENGİN" olduğu bu bozuk düzende gençler de kötü etkilenerek alın teriyle çalışıp ekmeğini kazanmaya olan inançları hergün biraz daha yok oluyor.

(Hasan Mullaoğulları)



Sosyal medyada her şeyi, ama her şeyi fütursuzca paylaştığınızda aslında;

Arsızlığınızı

Vurdumduymazlığınızı

Umursamazlığınızı

Cahilliğinizi

Görgüsüzlüğünüzü

Vefasızlığınızı

Ve rezilliğinizi de birlikte paylaşıyorsunuz…

Ego, özel hayat ile toplumsal duyarlılığı yerle bir etmiş…

Toplumdaki ortalamanız yüksek, ve/fakat seviyeniz yerlerde sürüm sürürüm sürünüyor…

Bir ara vereyim, bir nefes alayım yok…

Her şey dambara, dumbara, gözümüze gözümüze…!!!

(Mahmut Anayasa)