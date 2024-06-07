Sn. Hüseyin Çavuş, artan sıcaklıklarla birlikte yangınlar da artış göstermeye başladı. Bugünlerde ülkede konaklayan bir yangın söndürme uçağının hazır bekletilmesi şart.



Sn. Hakan Dinçyürek, aşırı sıcaklar nedeniyle herhalde bugünlerde hastaneler sıcak çarpması nedeniyle hasta olanlarla doldu. Umarız uyarılar yerine ulaşır ve öğle saatlerinde dışarda çalışma olmaz…



Sn. Erhan Arıklı, ‘Ankara’da kısa bir kaçamak’ diyerek dün paylaştığınız fotoğraf dikkat çekiciydi. Bu kaçamağın sebebi nedir? Diplomatik mi yoksa ailesel mi?



Sn. Dursun Oğuz, uzun bir süreden beridir İçişleri Bakanlığı olarak hazırlıklarını yaptığınız yeni af yasa taslağına ilk tepki Ticaret Odası’nda geldi. Yani bu tepkilerinde haksız da sayılmazlar hani…



Sn. Halil Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi sınırları içinde son iki günde yaşanan yangınlar nedeniyle bölge halkı seferber olmuş. İnşallah bundan sonraki günlerde böyle büyük yangınlar yaşanmaz…



Sn. Gürsel Uzun, kamuoyunda bir süreden beridir tartışma konusu olan ülkeye getirilecek olan donmuş et dün itibariyle ülkeye gelmiş. Acaba bu etler kimler tarafından alınacak belirlendi mi?



