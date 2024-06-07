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Bir kaçak at eksikti!

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Haspolat'ta bir aracın arkasındaki troyler içinde tespit edilen atın kayıtsız olduğu anlaşıldı, iki kişi tutuklandı

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Bir kaçak at eksikti!
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Haspolat'ta önceki gün bir aracın troylerinde, kaydı olmayan bir at tespit edildi; iki kişi tutuklandı.
Önceki gün saat 17.30 sıralarında, Haspolat’ta Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından 40 yaşındaki isminin baş harfleri N.Ç.'nin yönetimindeki aracın arkasındaki troyler içinde tespit edilen atla ilgili soruşturmada, atın ülkede herhangi bir kaydı olmadığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında N.Ç. ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan 23 yaşındaki isminin baş harfleri S.V.tutuklandı.
 
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