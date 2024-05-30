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"Kalbin Hikayesi" sergisi bugün Rüstem Kitabevi'nde açılıyor

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"Kalbin Hikayesi" sergisi bugün Rüstem Kitabevi'nde açılıyor
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencisi Gizem Gelegen'in mezuniyet sergisi "Kalbin Hikayesi", bugün 19.00’da Rüstem Kitabevi’nde açılıyor.
Gelegen’in açıklamasına göre sergi, kadınların yaşadığı duygusal ve fiziksel istismarı sanatsal bir bakış açısıyla ele alıyor. Sergi kapsamında, 19.30'da piyanist Anastasiia Andrievskaya piyano dinletisi de sunacak.
Sergi cumartesi gününe kadar 09.00-18.00 saatleri arasında izlenebilecek. 
 
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