Eylem 10. gününde

Naimoğulları saat 13.00’te Başbakanlık önünde açıklama yapacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin “bir litre sütün maliyetinin ortaya konulması, girdi maliyetlerine indirim yapılması ve ithal et konusunda alınan kararın kaldırılması” talepleriyle başlattığı eylemin 10’uncu gününde bugün, ilk olarak Birlik Yönetim Kurulu toplantısı, ardından ise Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılacak.



Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, Birlik Yönetim Kurulu bugün saat 12.00’de Birlik binasında toplanacak. Toplantının ardından yöneticiler eylem yeri olan Başbakanlık önüne gidecek ve burada Naimoğulları, aldıkları kararları ve bundan sonra izleyecekleri yolu açıklayacak.





-Uzlaşı sağlanamadı…

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yöneticileri dün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bir araya gelmişti.

Üç saati aşan toplantıda taraflar, 20 Mayıs Pazartesi'den beridir devam eden eylemin sona ermesi için uzlaşıya varamazken, toplantı bitiminde Bakan Çavuş ve Birlik Başkanı Naimoğulları açıklamalarda bulunmuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, et ithalatı konusunda iki maddede uzlaşıya yaklaşıldığını ancak diğer konularda yakınlaşma olmadığını aktarırken, Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları “Hiçbir konuda uzlaşı yoktur.” demişti.

Çavuş ayrıca, uzlaşı sağlanması adına hayvancılara kapılarının açık olduğunu da belirtmişti.

Açıklamasında ithal et konusuna da değinen Çavuş, bu hafta içinde 3 kerede toplam 20 ton 880 kilogram etin ülkeye geleceğini ve bu etin gelecek hafta reyonlarda yer alacağını duyurmuştu.