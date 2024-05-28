Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hayvancıların yapmış olduğu eylem nedeniyle neredeyse 1 haftadır Başbakanlığa gidememişsiniz. Diyalogdan neden kaçtığınızı kamuoyuyla paylaşsanız belki de sizin yararınıza olacak…



Sn. Hüseyin Çavuş, Hayvancılar Birliği dün yapmış oldukları basın açıklamasıyla, canlı hayvan satışını 1 ay süreyle durdurduklarını açıkladılar. Anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde halk kırmızı ete hasret kalacak. Bu konuda çözüm için çalışmanız şart…



Sn. Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz hafta yapılan 2. Mezopotmya Turizm Fuarı’na katılan KITSAB yaptığı temaslarda ülkeye kültür turların artırılması için TURSAB ile anlaşmış. Ancak öncelikle uçak bilet fiyatları düşürülmesi şart gibi…



Sn. Vargın Varer, bir Galatasaraylı olarak 24. şampiyonluğunuzu arkadaşlarınızla birlikte evinizde kutlamışsınız. Artık bundan sonraki şampiyonluk kutlamalarını sokakta yaparsınız herhalde. Zira 5. yıldız alınacak…



Sn. Birol Atasü, Emekli Polisler Derneği başkanlığınız hayırlısı olsun. Oldukça demokratik bir şekilde geçen genel kurul polis emeklilerine yakışan bir genel kurul oldu. Başarılar diliyoruz…



Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak 15 gün gibi kısa bir sürede hazırlıklarını yaparak gerçekleştirdiğiniz Zerdali Festivali bölge halkının yoğun katılımıyla yapılmış. Ama bu gibi etkinlikler tüm halkın katılımıyla olursa daha verimli olur diye düşünüyoruz…

